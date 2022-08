Tomatengrippe: Was über das neue Virus bekannt ist

In Indien breitet sich eine neuartige Infektionskrankheit aus. Infizierte bekommen Bläschen auf der Haut, die auf die Größe einer Tomate anschwellen können.

Indien. Nach Corona und den Affenpocken ist nun mit der Tomatengrippe eine neue Infektionskrankheit aufgetaucht. Drei Ärzte berichten im medizinischen Fachjournal "The Lancet" von der neuartigen Erkrankung, die in Indien entdeckt wurde. Inzwischen soll es 108 bekannte Fälle infizierter Kinder in den indischen Bundesstaaten Kerala, Tamilnadu und Odisha geben. Obwohl die Tomatengrippe hoch ansteckend ist, gilt die nur vereinzelt auftretende Infektionskrankheit momentan als endemisch (Anm. örtlich begrenzt auftretend).

Wie äußert sich die Krankheit? Bei der neuartigen Infektionskrankheit bilden sich bei Infizierten schmerzhafte Bläschen auf der Haut, die auf die Größe einer Tomate anschwellen können und sich am ganzen Körper ausbreiten. Junge Kinder sind besonders gefährdet, sich anzustecken. Wirksame Gegenmittel gibt es derzeit noch keine.

Das Virus werde vor allem über das Anfassen gemeinsam genutzter Oberflächen übertragen, so die Mediziner im "Lancet"-Journal. Sie warnen davor, dass Kinder Spielzeug in Kindergärten und auf Spielplätzen nicht in den Mund nehmen und keine Lebensmittel mit Gleichaltrigen teilen sollten. Als lebensbedrohlich gilt die Krankheit jedoch nicht.

Tomatengrippe: Das sind die Symptome

Obwohl es ersten Erkenntnissen zufolge keine Verwandtschaft zwischen dem Coronavirus und dem Tomatenfieber gibt, können die Symptome jenen von Covid-19 ähneln.

Die von Betroffenen am häufigsten genannten Symptome sind:

Fieber

Müdigkeit

Gelenkschmerzen und -schwellungen

Kopfschmerzen

Erbrechen

Durchfall

Hautausschläge

Noch ist der Ursprung des neuen Virus noch nicht genau belegt. Wissenschaftler vermuten, dass es sich bei der Tomatengrippe um eine neue Variante der Hand-Fuß-Mund-Krankheit (Anm. auch "falsche Maul- und Klauenseuche" genannt) handelt.

Medizinische Therapien

Wie bei allen viralen Infektionen sind medizinische Therapien und Impfungen die vielversprechendsten Möglichkeiten, um Infektionen zu verhindern oder den Verlauf einer Infektion abzumildern. Bis jetzt fehlt es jedoch an einem wirksamen Impfstoff gegen die Tomatengrippe.