Totaler Reiseboom: Ansturm auf Flughafen

Der erwartete Ansturm auf den Flughafen in Mallorca ist eingetreten.

Mallorca. Bereits seit Tagen erwartete man in Palma de Mallorca einen großen Urlauber-Ansturm auf den Flughafen – jetzt war es soweit. Ein Foto vom Pfingstwochenende zeigt irre Szenen am Mallorca Airport: Hunderte Touristen warten in einer Mega-Schlange um zu den Kontrollen vorgelassen zu werden. Abstandhalten war bei dieser Menschen-Masse offenbar nicht möglich. Es ist Urlaubszeit und Corona-Lockerungen machen Reisen wieder attraktiv: Jetzt wollen scheinbar alle ans Meer.

Today at Palma Airport, Mallorca ???? pic.twitter.com/wQtmHNTUUY — G man (@gdog2010_john) May 27, 2021

Die Flughafenverwaltung in Mallorca spricht von "einem punktuellen Moment am vergangenen Wochenende, an dem sich die Ankünfte internationaler Flüge gehäuft und kurzfristig zu dem auf dem Foto zu sehenden Gedränge geführt hatten, wie "Mallorca Zeitung" berichtet. Wegen der teilweise großen Warteschlangen am vergangenen Wochenende und damit verbundenen Beschwerden soll nun die Mitarbeiter-Zahl an den Kontrollen erhöht werden, heißt es seitens der Politik.

Lokalaugenschein am Flughafen Wien: Großer Andrang

Wien. Auf dem Flughafen Wien-Schwechat spielen sich Szenen ab, die an die Zeit vor Corona erinnern. Das Reisefieber ist ausge­brochen. Lokalaugenschein Sonntag um 11 Uhr: Vor dem Ryanair-Schalter drängt sich eine lange Schlange (siehe oben). Alle wollen weg. Der Flug um 12.30 Uhr geht nach Mallorca. Es ist auch eine Flucht vor diesem kältesten Frühling seit 34 Jahren. Kein Wunder: Auf Mallorca hat es gerade 29 Grad, in Rom 27, in Athen 26 Grad.

© TZOe Fuhrich ×

Großer Andrang auch am Flughafen Wien.

150 Reiseziele. Fronleichnam, der Feiertag am Donnerstag, sorgt für noch stärkeres Reiseaufkommen. Die AUA erhöht wegen der Nachfrage die Zahl der Verbindungen. Zwölf Flüge kommen dazu, Griechenland und Spanien sind die Hits. In den vergangenen vier Wochen hat sich die Anzahl der Buchungen vervierfacht, heißt es aus dem Unternehmen.

In diesem Corona-Sommer soll es so viele Flüge geben wie 2019, gibt AUA-Chef Alexis von Hoensbroech das Ziel vor: „Wir gehen davon aus, dass das touristische Reisen wieder vollständig da ist.“ Auch der Flughafen Wien glaubt an eine Normalisierung im Sommer. Prognose: 50 Airlines werden heuer 150 Destinationen anbieten.

Drei Viertel wollen im Sommer länger verreisen

Kroatien. Das Angebot wird sicher angenommen. Laut ÖAMTC-Studie wollen 72 % der Österreicher heuer eine längere Reise antreten. Zwar wartet jeder Vierte mit der Buchung noch ab, aber unsere Lieblingsdestinationen sind klar: Kroatien liegt vor Italien und Griechenland. 37 % wollen fix ans Meer.