Trug Merkel eine chinesische Fake-Maske?

Experte ist sich sicher: Merkes Maske ist 'augenscheinlich' eine Fälschung.

Kanzlerin Angela Merkel beschloss am Mittwoch einen teilweisen Lockdown in Deutschland. Am Tag des Corona-Gipfels trug die 66-Jährige wie gewohnt einen Mund-Nasen-Schutz. Bei der FFP2-Maske gab es aber Unregelmäßigkeiten – es soll sich sogar um ein Fake handeln.

„Die Maske, die die Bundeskanzlerin trägt, ist augenscheinlich eine Fälschung, vermutlich aus China“, stellt Experte Phlipp Heyman, CEO der Lindencare GmbH, gegenüber der BILD klar. FFP2-Masken erkenne man an einer vierstelligen Prüfzimmer des jeweiligen Prüfinstituts hinter dem CE-Zeichen. Eine solche Ziffer sei in Deutschland verpflichtend, fehlt aber bei der Maske der Kanzlerin.

"So etwas gibt es nicht"

Noch ein Detail macht den Experten stutzig. „Merkels Maske ist sowohl mit der FFP 2 als auch der KN 95 Norm gekennzeichnet. So etwas gibt es nicht, dass sind unterschiedliche Normen bzw Baumuster.“

Gefährlich sei die Maske für Merkel aber nicht. „Wahrscheinlich ist das eine viel zu teuer eingekaufte Maske aus China“, so Hygiene-Experte Klaus Dieter Zastrow zur BILD.