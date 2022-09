Trump-Anklage: Betrug um 250 Mio.

Neue Anklage wegen Betruges gegen Trump: Jetzt ist seine Firma im Fadenkreuz.

Der Druck auf Ex-US-Präsident Donald Trump wächst: Die New Yorker Staatsanwältin Letitia James behauptet in einer 220 Seiten dicken Zivilklage, dass Trumps Immobilienfirma The Trump Organization systematisch den Wert ihrer Gebäude überbewertet hat, um sich bei Banken und der Steuerbehörde Vorteile zu verschaffen.

Haft? Der Wert eines Büroturms an der Wall Street wurde mit 524 Millionen Dollar angegeben, obwohl der Schätzwert nur 200 Millionen war. Das Ausmaß des angeblichen Betruges: 250 Millionen Dollar. Angeklagt sind Trump und seine Kinder Eric, Donald Jr. und Ivanka. Der Fall könnte in einer strafrechtlichen Steueranzeige enden: Dann droht sogar Haft. (bah)