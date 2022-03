Trump: "Die Scheiße aus Russland bomben!"

In einer Rede vor Republikanern zündelte der Ex-Präsident wieder.

USA. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hielt am vergangenen Samstag eine Rede vor republikanischen Spendern im Luxushotel "Four Seasons" in New Orleans. Die Veranstaltung wurde hinter verschlossenen Türen abgehalten und eigentlich sollte davon nichts nach draußen dringen. Aber die "Washington Post" erhielt einen Tonbandmittschnitt von Trumps Rede.

Der frühere US-Präsident sprach bei seiner Rede auch über den Ukraine-Krieg. Darin sinnierte Trump, dass die USA ihre F-22-Kampfjets mit der chinesischen Flagge kennzeichnen und "die Scheiße aus Russland bombardieren" sollten.

Trump: "Dann sagen wir: China hat es getan, wir haben es nicht getan, China hat es getan, und dann fangen sie an, miteinander zu kämpfen, und wir lehnen uns zurück und sehen zu."

Trump: "Ich bin gespannt, wie das wohl wird"

Der frühere US-Präsident erntete für seinen Beitrag schallendes Gelächter.

Trump behauptete außerdem, dass er härter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) umgegangen sei als jeder andere US-Präsident.

Über seine mögliche Kandidatur 2024 sagte Trump: "Ich bin gespannt, wie das wohl wird." Die reichen republikanischen Spender skandierten daraufhin: "Trump. Trump."