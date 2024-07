Trump droht dem Iran mit Auslöschung

Der Ex-Präsident droht dem Mullah-Regime mit der Vernichtung.

Vor dem heutigen Treffen Trumps mit Netanyahu meldete sich der Republikaner in einer Sendung des US-Senders Fox News zu Wort. Mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen und den Besuch Netanyahus in Florida in seinem Anwesen Mar-a-Lago sagte er: "Ich möchte, dass er es schnell zu Ende bringt."

Mit ihm als US-Präsidenten wäre das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober nicht passiert, behauptete Trump. "Wissen Sie, der 7. Oktober wäre nie passiert. Wenn ich Präsident gewesen wäre, hätte es dazu keine Möglichkeit gegeben. Der Iran wäre pleite gewesen, es hätte kein Geld für die Hamas oder Hisbollah gegeben. Es wäre einfach nicht passiert - keine Chance", sagte der 78-Jährige. Das Massaker war Auslöser des Krieges im Gazastreifen.

Anschlag auf Trump

Auf Truth Social droht Trump dem Iran dann auch mit der Vernichtung. „Wenn sie Präsident Trump ermorden, was immer noch möglich ist, hoffe ich, dass die USA den Iran auslöschen und das Land von der Erdoberfläche tilgen.“ Trump versah sein Posting mit einem Video Netanyahus, in dem der israelische Premier vor iranischen Anschlagsplänen auf Trump warnt.