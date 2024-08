Trump ernennt sich zum Queen-Liebling: "Lieblingspräsident"

Trump will jetzt ein Liebling der Queen gewesen sein.

Der frühere Präsident Donald Trump nahm am Mittwoch zu Behauptungen in einer neuen Biografie über Königin Elizabeth II. Stellung, in der behauptet wurde, dass die Queen ihn als „sehr unhöflich“ empfand.

Trump reagiert

In einem exklusiven Gespräch mit DailyMail.com sagte Trump, dass er und die Queen viele Stunden miteinander verbracht hätten und sich während ihrer Treffen gut kennengelernt hätten. „Ich habe gehört, ich sei ihr Lieblingspräsident“, behauptete Trump weiter.

Er dementiert alles

Der 78-jährige Trump sagte, dass an der Darstellung, in der er schlecht wegkommt, nichts dran sei. „Es war völlig falsch. Ich habe keine Ahnung, wer der Autor ist, aber es war genau das Gegenteil“, sagte Trump nach einer Wahlkampfveranstaltung in Asheboro, North Carolina.

Trump tobt

Trump sagte, er sei von einem Schriftsteller verunglimpft worden, der versucht habe, für sein Buch zu werben. „Ich habe oft mit ihr gesprochen, und ich habe besonders mit ihr gesprochen, als ich dort war“, sagte er. „Wir verbrachten Stunden zusammen bei einem Staatsessen. Sie war eine fantastische Frau. „Ich finde es eine Schande, dass ein Dreckskerl einen Artikel schreiben kann, der völlig falsch ist.“