Trump fordert "sofortigen Waffenstillstand" in der Ukraine

Der (zukünftige) US-Präsident fordert Moskau und Kiew auf, Verhandlungen aufzunehmen.

Donald Trump ist zurück auf der Weltbühne. Am Samstag traf der gewählte US-Präsident in Paris Frankreichs Emmanuel Macron und den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Am Sonntag fordert Trump nun auf seiner Onlineplattform Truth Social eine „unverzügliche Waffenruhe“ in der Ukraine.

„Es sollte sofort ein Waffenstillstand vereinbart und Verhandlungen aufgenommen werden. Zu viele Leben werden so unnötig verschwendet, zu viele Familien zerstört, und wenn es so weitergeht, könnte es sich zu etwas viel Größerem und Schlimmerem entwickeln“, schreibt Trump. „Ich kenne Wladimir gut. Dies ist seine Zeit zu handeln. China kann helfen. Die Welt wartet!“

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, den Krieg schon vor seiner Vereidigung zu beenden, ohne jedoch zu erklären, wie. Es wird befürchtet, dass der künftige US-Präsident die Ukraine-Hilfe kürzt und Kiew so zur Anerkennung von Gebietsverlusten an Russland gezwungen sein könnte.