Trump in England eingetroffen – Das ist sein Programm

Donald Trump ist am Dienstagabend zu einem Staatsbesuch in Großbritannien eingetroffen.

Die Air Force One landete auf dem Flughafen London Stansted, wo der 79-jährige US-Präsident gemeinsam mit Ehefrau Melania von Vertretern des Königshauses und der britischen Regierung begrüßt wurde. Trump ist damit der erste US-Präsident, der von einem britischen Monarchen zu zwei Staatsbesuchen eingeladen wurde – bereits 2019 war er Gast von Queen Elizabeth II.

© Getty Images

Nach der Ankunft flog das Präsidentenpaar per Helikopter zum Winfield House, der Residenz des US-Botschafters. Am Mittwoch beginnt das offizielle Programm: Kronprinz William und Herzogin Kate empfangen die Trumps in Windsor und begleiten sie zu König Charles III. und Königin Camilla. Geplant sind eine Kutschenprozession, militärische Ehren und ein gemeinsames Mittagessen mit weiteren Royals. Auch eine Kranzniederlegung am Grab von Queen Elizabeth II. in der St. George’s Chapel steht auf dem Plan.

Am Abend folgt der Höhepunkt: ein Staatsbankett mit Reden von Charles und Trump sowie prominenten Gästen. Am Donnerstag trifft Trump Premierminister Keir Starmer in Chequers, während Melania mit Kate ein Naturprojekt der Pfadfinder in den Gärten von Frogmore besucht. Danach endet der Besuch mit der Abreise des Präsidentenpaars.