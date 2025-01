Trump ist wieder Präsident: FBI-Führung schmeißt hin

Das ist heftig und für die Sicherheit ganz wesentlich. Die Führung des FBI schmeißt hin.

Der amtierende Chef der US-Bundespolizei FBI, Paul Abbate, hat nach Angaben aus der Behörde am Montag seinen Rücktritt eingereicht.

Abbate, zuvor FBI-Vize, hatte den Posten geschäftsführend übernommen, nachdem Christopher Wray am Montag den Angaben zufolge abgetreten war. Wer die Bundespolizei nun vorübergehend führen soll, ist zunächst unklar. Der Kandidat des neuen US-Präsidenten Donald Trump, Kash Patel, muss im US-Senat noch bestätigt werden.

Trump heftig in erster Rede

Trump will komplett mit dem Kurs seines Amtsvorgängers Joe Biden brechen und deutete in seiner Rede eine Abrechnung an. Seine Wahl sei ein Mandat, einen "furchtbaren Verrat" vollständig rückgängig zu machen, erklärte der Republikaner. Seine Regierung werde den Menschen im Land ihren Glauben, ihren Reichtum, die Demokratie und ihre Freiheit zurückgegeben. "Von diesem Moment an ist Amerikas Niedergang vorbei.