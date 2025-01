Die erste Trump-Rede: "Wurde von Gott gerettet"

Das war seine erste Rede als neuer US-Präsident.

"Es war nicht einfach, wieder in das Amt zu kommen, um mich um Amerika zu kümmern. Es war sogar mein Leben in Gefahr bei dem Anschlag. Mein Leben wurde von Gott gerettet, damit ich Amerika wieder sanieren kann", sagt Trump und bekam Standing Ovations dafür.

Trump kündigt Reformen an: "Wir haben es nicht einmal geschafft, Krisen bei uns zu Hause zu überwinden. Das haben wir bei der Katastrophe in LA gesehen. Das wird sich in Zukunft und mit heute ändern. Und zwar sehr rasch! Wir wollen den Menschen wieder ihren Glauben und die Freiheit zurückgeben. Der Verfall Amerikas ist vorbei." S

"Sehr viele destruktive Kräfte"

Trump schoss gegen seinen Vorgänger: "Wir müssen auch den Herausforderungen ins Gesicht blicken. Es gibt sehr viele destruktive Kräfte, die Leuten geschadet haben, die sich etwas aufbauen wollten. Wir haben den Schutz unserer eigenen Bürger vernachlässigt und dafür Kriminelle verteidigt."

Trump kündigte Goldenes Zeitalter an

"Ich bedanke mich bei allen! Auch bei Präsident Obama und Biden, bei Vize-Präsidentin Harris und bei allen Bürgern! Das goldene Zeitalter der USA beginnt jetzt. In jedem Tag meiner Regentschaft werde ich die USA an erste Stelle stellen. Unser wichtigstes Ziel ist es, eine Nation zu schaffen, die stolz und frei ist. Amerika wird besser und größer als je zuvor. Es wird eine neue Ära des nationalen Erfolgs."