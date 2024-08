Trump kündigt eigene Kryptowährungsplattform an

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat und Ex-Präsident Donald Trump hat den Start einer eigenen Kryptowährungsplattform angekündigt.

Die US-Bürger würden schon "zu lange von den großen Banken und den Finanzeliten geschröpft", schrieb Trump am Donnerstag in den Onlinediensten X und Truth Social. Es sei an der Zeit, sich ihnen "gemeinsam entgegenzustellen".

The DeFiant Ones

Trump machte keine Angaben dazu, was genau sein Projekt unter dem Namen "The DeFiant Ones" vorsieht. Seine Söhne Eric und Donald Jr. hatten dieses in den vergangenen Wochen als "Online-Immobilienhandel" beschrieben.

Während seiner Amtszeit hatte Trump sich ablehnend gegenüber Kryptowährungen geäußert und sie gar als "Abzocke" bezeichnet. Inzwischen wandelte sich seine Position grundlegend. Bei einem Wahlkampfauftritt Ende Juli hatte der 78-Jährige angekündigt, er werde "der Pro-Innovations- und Pro-Bitcoin-Präsident sein, den Amerika braucht". Er setzt sich damit von der Regierung von US-Präsident Joe Biden ab, die sich für eine Regulierung des Sektors einsetzt.

Laut kürzlich veröffentlichten Unterlagen besitzt Trump zwischen einer und fünf Millionen Dollar in Ether, der zweitgrößten Kryptowährung der Welt.