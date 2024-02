Trump und Biden bauen geistig ab

Wie krank ist Donald Trump wirklich? Ein Experte meint, die geistige Leistung des Ex-Präsidenten baue gerade stark ab.

Kein gutes Zeugnis für die wahrscheinlichen Rivalen um die nächste US-Präsidentschaft.

Ein Experte meint, beide leiden an einem kognitiven Verfall (zeitweise oder andauernd Probleme mit der geistigen Leistungsfähigkeit). Aber: Bei dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sei es „offensichtlicher“ als bei dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden.

Auch Biden ist beeinträchtigt

Bidens „kognitives Versagen“ könnte dazu führen, dass er sich weigert, die Macht in den USA abzugeben, aber Donald Trumps geistiger Verfall sei noch schlimmer, warnte der Experte.

Nach einer Untersuchung weil Biden geheime Dokumente an einer privaten Adresse gelagert hatte, äußerte der Staatsanwalt starke Bedenken wegen der kognitiven Regression des Präsidenten.

"Älterer Mann mit eingeschränktem Gedächtnis"

Sonderermittler Robert Hur sagte, Biden würde auch dann nicht angeklagt, wenn er nicht im Amt wäre, weil eine Jury ihn als gutmeinenden, älteren Mann mit eingeschränktem Gedächtnis ansehen würde.

Diese Kommentare haben Bedenken hinsichtlich Bidens Fähigkeit geweckt, das mächtigste Land der Welt zu führen.

"Offensichtlicher geistiger Verfall"

Aber Trumps Ausrutscher – etwa die Verwechslung von Nikki Haley mit Nancy Pelosi – hätten gezeigt, dass sein geistiger Verfall „offensichtlicher“ ist als der von Biden.

Experte Paul Quirk, Professor für Politikwissenschaft an der University of British Columbia in Kanada, sagte zu Newsweek: „Die berechtigte Sorge über Bidens Alter ist, dass er am Ende einer zweiten Amtszeit fast fünf Jahre älter sein würde als jetzt.“

„Bis dahin besteht offensichtlich die Möglichkeit eines schwerwiegenden kognitiven Versagens. Und wenn es dazu kommt, besteht die wirkliche Gefahr darin, dass Biden es nicht erkennt und sich weigert, seinem Vizepräsidenten die Macht zu überlassen.“

Trump macht wiederholt Fehler

„Vom Standpunkt des Wahlkampfs aus sollte Bidens Alter weniger ein Problem sein als Trumps offensichtlicherer kognitiver Verfall – der sich in undeutlicher Sprache und groben, wiederholten Fehlern bei einigen Wahlkampfveranstaltungen zeigt.“

Sowohl Trump als auch Biden haben versucht, ihre offensichtlichen kognitiven Probleme herunterzuspielen, wobei Trump im Januar sogar sagte, er habe einen mentalen Fitnesstest gemacht und „es bestanden“.

Und obwohl Biden die Bedenken ebenfalls zurückgewiesen hat, glaubt Quirk, dass viele Demokraten wollen, dass er zurücktritt Allerdings fügte der Experte hinzu, dass es wahrscheinlich zu spät sei, Biden als Kandidaten der Demokratischen Partei für die bevorstehenden Wahlen zu ersetzen.