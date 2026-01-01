Alles zu oe24VIP
Trumps wilde Silvester-Sause in Florida: Wer aller dabei war

01.01.26, 13:28
Teilen

Unter den prominenten Gästen bei der pompösen Silvesterparty von US-Präsident Donald Trump in Florida ist auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu gewesen. 

Netanyahu stand am Mittwochabend (Ortszeit) neben dem einen Smoking tragenden US-Präsidenten, wie aus einem Beitrag in Online-Netzwerken des konservativen Influencers Michael Solakiewicz hervorgeht.

Trump
© Getty

Auf der Gästeliste standen neben Trumps engem Vertrauten Rudy Giuliani und dem emiratischen Milliardär Hussain Sajwani auch seine Söhne Eric und Don Jr. sowie hochrangige Mitglieder seiner Regierung. Darunter waren etwa Heimatschutzministerin Kristi Noem und der Vize-Stabschef des Weißen Hauses, Dan Scavino.

Mar-a-Lago in Palm Beach 

Netanyahu war am Montag auf Trumps luxuriösem Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach eingetroffen. Trump hatte während des Treffens mit seinem engen Verbündeten, bei dem es unter anderem um den Friedensplan für den Gazastreifen ging, scherzhaft angedeutet, dass der israelische Regierungschef an seiner Party teilnehmen könnte.

