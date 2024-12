U-Bahn-Brand in Rom: Zwei Stationen evakuiert

Nach ersten Angaben der Behörden wurden keine Verletzten vermeldet.

Wegen eines Brandes sind im Zentrum von Rom zwei U-Bahn-Stationen evakuiert worden. Das Feuer brach nach ersten Angaben der Behörden in einem leerstehenden Schuppen nahe der Parkanlage Villa Borghese aus. Dabei entstand starker Rauch, der dann vom Belüftungssystem der nahegelegenen U-Bahn-Station Flaminio abgesaugt wurde.

#Roma, fiamme poco dopo le

18:30 in un capanno a piazzale Flaminio: evacuate le fermate Spagna e Flaminio per il denso fumo penetrato nella metro, #incendio spento dai #vigilidelfuoco. Soccorso un ragazzo intossicato [#29dicembre 20:00] pic.twitter.com/iY53suxHZ8 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 29, 2024

Dadurch entstand der Eindruck, als brenne es in der Station selbst. In den unterirdischen Stationen gab es große Aufregung und auch Szenen der Panik. Deshalb entschieden die Behörden, die Station Flaminio und auch die Station Spagna an der Spanischen Treppe zu evakuieren.

Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Menschen klagten aber Berichten zufolge über Atembeschwerden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.