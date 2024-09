Über 80 Tote bei Boko-Haram-Angriff in Nigeria

Bei einem Angriff auf ein Dorf im Norden Nigerias sind Behördenangaben zufolge mindestens 81 Menschen getötet worden. "Etwa 150 mutmaßliche Boko-Haram-Terroristen auf mehr als 50 Motorrädern" hätten das Dorf Mafa im Bundesstaat Yobe mit "Gewehren und Granaten" angegriffen, teilte Polizeisprecher Abdulkarim Dungu der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mit.

Funeral Prayers of over 80 innocent people killed by Boko Haram terrorists yesterday in Tarmuwa LGA of Yobe state, under Tinubu's Presidency ???? pic.twitter.com/9LfcImdoI1