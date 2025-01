Übergriffe, Schlägereien: Jugendliche kassierten Jesolo-Betretungsverbot

Mehrere Minderjährige dürfen die Party-Hotspots der Stadt nicht mehr betreten.

Der Sauftourismus, Party-Urlaube und Übergriffe haben in dem für Österreicher beliebten italienischen Urlaubsort Jesolo in den letzten Jahren überhandgenommen. Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres kam es wieder zu Vorfällen. So soll eine Schlägerei rund um Silvester völlig ausgeartet sein.

Italienische Jugendliche sollen laut der "Kleinen Zeitung" bei den Weihnachtsständen auf einen Mann losgegangen sein und ihn geschlagen haben. Dieser habe die Täter genau beschreiben können, woraufhin die Tatverdächtigen gefasst werden konnten. Zum großen Teil handelt es sich um Minderjährige.

Nachdem bereits der Alkohol-Verkauf in dem Badeort an der Adria eingeschränkt wurde, setzen die Lokalpolitiker nun auf weitere Verbote.

So kassierten nun die Jugendlichen, die in die Schlägerei involviert waren, ein Betretungsverbot der italienischen Touristenhochburg. Sie dürfen sechs Jahr nicht mehr zu Hotspots des Partylebens in der Stadt kommen!