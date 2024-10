Überlebende des Hamas-Massakers nimmt sich das Leben

Die 22-jährige Shirel Golan hatte den Terroranschlag am 7. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbutz Re'im überlebt, litt seit des Hamas-Massakers an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Wie ihre Familie nun bekanntgab, nahm sich Shirel an ihrem 22. Geburtstag in ihrem Appartement das Leben.

"Ich sah, dass sie Symptome von posttraumatischem Stress hatte", zitieren israelische Medien ihr Bruder Eyal. Shirel distanzierte sich von ihren Freunden und musste sogar zweimal ins Krankenhaus.

Bei dem Angriff auf das Nova-Musikfestival im Süden Israels wurden zahlreiche Menschen getötet, entführt oder verletzt. Shirel versuchte laut "Jerusalem Post" mit anderen Besuchern in einem Auto zu fliehen und ihr Leben zu retten. Die Hamas erschoss elf Insassen. Die 22-Jährige wurde von einem Polizisten in Sicherheit gebracht.

Das Grauen der Hamas hatte tiefe Wunden bei Shirel hinterlassen. Sie litt unter sozialer Distanzierung und Isolation.

