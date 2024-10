UFO-Alarm in den USA: Geheimnisvolle Lichter am Himmel

Ein Mysterium sorgt derzeit über der Grissom Joint Air Reserve Base für Aufsehen. Eine Welle von Sichtungen und geheimen Aktivitäten.

In Indiana hat sich ein neuer Hotspot für UFO-Sichtungen etabliert. In der Stadt Kokomo, nur 13 Meilen von der Grissom Joint Air Reserve Base entfernt, berichten zahlreiche Bewohner von schimmernden, schnell bewegenden Lichtern am Himmel. Das geht aus einem Artikel der "Daily Mail" hervor. Viele der Sichtungen fanden am 7. Oktober statt, als Anwohner aufgeregt fragten: "Was ist das?" und ihre Erlebnisse in sozialen Medien teilten. Diese ungewöhnlichen Phänomene wecken Erinnerungen an ähnliche Vorfälle in der Nähe anderer militärischer Stützpunkte.

Die Aufregung um die UFOs führt zu verschiedenen Theorien. Einige glauben, es handele sich um militärische Leuchtraketen, während andere Berichte über ein mysteriöses "rechteckiges" UFO mit einem klar definierten Dampfschockwelle aus dem Doppler-Wetterradar am 8. Oktober vorlegen. "Ich habe noch nie so etwas gesehen,“ berichtet ein Augenzeuge und beschreibt das UFO als riesig. Während die US Air Force noch keine Erklärungen gegeben hat, analysieren UFO-Experten die Sichtungen und vermuten militärische Aktivitäten in der Umgebung.

Die UFO-Sichtungen in Indiana sind nicht isoliert. Vor wenigen Wochen wurden neue Regierungsdokumente veröffentlicht, die von ähnlichen Vorfällen nahe militärischer Anlagen berichten. General Glen VanHerck, der die NORAD-Mission leitet, fordert zur Identifizierung unbekannter Objekte auf, während ehemalige Pentagon-Mitarbeiter von "Schwarmsichtungen" sprechen, die eine Herausforderung für die nationale Sicherheit darstellen. Diese mysteriösen Lichter und die damit verbundenen Aktivitäten rufen immer mehr Fragen hervor und halten die Öffentlichkeit in Atem.