Drohnen-Angriff: Lawrow kündigt Vergeltung an

Der russische Außenminister Sergej Lawrow droht mit Vergeltung auf den Drohnenangriff auf den Kreml, zu dem es nach russischen Angaben am Mittwoch gekommen sein soll.

"Es war eindeutig ein feindlicher Akt, und es ist klar, dass die Kiewer Terroristen ihn nicht ohne das Wissen ihrer Herren begangen haben können", sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz in Indien. "Wir werden nicht mit Reden über 'casus belli' oder nicht, sondern mit konkreten Taten reagieren".

"Casus belli" ist ein lateinischer Begriff für eine Handlung, die einen Krieg rechtfertigt. Auch 15 Monate nach dem Einmarsch in der Ukraine spricht Russland weiterhin nicht von einem Krieg sondern einer militärischen Spezialoperation. Das Präsidialamt in Moskau erklärte, der russische Sicherheitsrat werde sich voraussichtlich noch am Freitag mit dem Vorfall befassen. Russland hat die Ukraine beschuldigt, mit einem Drohnenangriff auf den Kreml ein Attentat auf Präsident Wladimir Putin versucht zu haben. Die Ukraine hat das zurückgewiesen. Die USA hatten russische Vorwürfe hinter dem Angriff zu stecken, als Lüge bezeichnet.