Geheimdienstchef: Nordkorea "größte" Bedrohung für Ukraine

Von Russlands Verbündeten stellt Nordkorea aus Sicht des ukrainischen Geheimdienstes die größte Bedrohung dar.

"Von all diesen Verbündeten Russlands ist Nordkorea unser größtes Problem", sagte der ukrainische Geheimdienstchef Kyrylo Budanow am Samstag bei der Konferenz Yalta European Strategy (YES) in Kiew.

Nordkoreas Militärhilfe für Russland einschließlich der großen Mengen an Munition beeinträchtigten "wirklich die Intensität der Kämpfe", sagte er auf eine Frage nach der Unterstützung von Russlands Verbündeten wie Iran und China.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte angekündigt, seine Verbindungen zu Russland zu vertiefen, als er am Freitag Gespräche mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, führte. Kiew verfolgt die Waffenlieferungen Pjöngjangs an Moskau und bekommt diese auf dem Schlachtfeld zu spüren. "Es gibt einen direkten Zusammenhang. Sie liefern riesige Mengen an Artillerie, was bedenklich ist", führte der ukrainische Geheimdienstchef weiter aus.

Lenkbomben

Neben militärischer Hilfe aus dem Ausland investiert Moskau auch in seine eigenen Waffen. Dazu gehört auch die Entwicklung und Beschleunigung der Produktion von Iskander-Raketen. "Wir erleben jetzt eindeutig den massiven Einsatz von Iskander-M", sagte Budanow. An der Front seien Lenkbomben "ein großes Problem". Ihre Produktion sei "mehrfach erhöht worden", fügte er hinzu.

Als Reaktion auf die anhaltenden russischen Raketenangriffe hat die Ukraine selbst mit der Waffenproduktion begonnen und drängt zugleich den Westen zu stärkerer Unterstützung. Die westlichen Verbündeten zögern jedoch immer wieder, um eine direkte Konfrontation mit Moskau zu verhindern.

Die USA und Großbritannien erwägen derzeit, der Ukraine den Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland zu genehmigen. Bei einem Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Keir Starmer am Freitag im Weißen Haus wurde die Entscheidung jedoch vertagt.

Russland dürfte nach Darstellung der Ukraine ab Mitte des kommenden Jahres mit Rekrutierungsproblemen zu kämpfen haben. Im Sommer 2025 werde die Regierung in Moskau vor einem Dilemma stehen, sagt der ukrainische Spionagechef auf der Konferenz in Kiew: "Entweder eine Mobilisierung auszurufen oder die Intensität der Feindseligkeiten irgendwie zu reduzieren". Dies könne letztlich für Russland entscheidend sein. Eine Stellungnahme der Regierung in Moskau liegt zunächst nicht vor.