Warum Erdogan Putin warten ließ

Geschehen ist es vor dem Dreiergipfel mit Irans Präsident Raisi und Türkeis Präsident Erdogan in Teheran: Putin wollte zuerst mit Erdogan ein Einzelgespräch. Doch der türkische Präsident verspätete sich. Auf Videos ist zu sehen, wie Putin nervös von einem Bein auf das andere zappelte, seine Mundwinkel zuckten, an seiner Mimik war abzulesen: Putin kochte vor Wut. Schließlich tauchte Erdogan doch noch auf, die Situation entspannte sich.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP