Ukraine zerstört Putin-Flieger - 1.000 km von der Grenze entfernt

Die ukrainische Armee hat eigenen Angaben zufolge ein russisches Militärflugzeug in einem weit von der ukrainischen Grenze entfernten Gebiet im Ural zerstört. Das Transportflugzeug sei bereits in der Nacht auf Sonntag an einem Armeeflugplatz in der Region Orenburg zerstört worden, teilte der ukrainische Militärgeheimdienst am Montag im Online-Dienst Telegramm mit. Demnach stand das Flugzeug am Flugplatz Orenburg-2, etwa 1000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Ukrainian HUR reported destroying a Russian Tu-134 aircraft belonging to the 117th military transport aviation regiment.



A fire was started at the "Orenburg-2" airfield military airfield.

