Studie zeigt: So wichtig sind saubere Toiletten wirklich

Verbraucher sind sich einig, dass eine schmutzige Toilette ein Zeichen für schlechtes Management sei. Das zeigen die Ergebnisse einer weltweiten Studie.

Die Covid-Pandemie hat das Hygieneverhalten der Menschen nachhaltig verändert: Händewaschen ist heute so wichtig wie nie zuvor. Das zeigt zumindest eine weltweite Umfrage - von Excel Dryer und MetrixLab -, an der über 4.000 Menschen aus den USA, Europa und Asien teilnahmen. Dabei stellte sich auch heraus, dass Sauberkeit in öffentlichen Toiletten einen direkten Einfluss auf den Ruf von Unternehmen hat.

© Getty ×

Konkret sind 100 Prozent der Befragten der Meinung, dass eine schmutzige Toilette ein Unternehmen in ein schlechtes Licht rückt. 80 Prozent geben sogar an, ein Restaurant mit einer unsauberen Toilette nicht oder nur ungern wieder besuchen zu wollen.

Als die größten Hygienemängel gelten auf dem Boden liegende Papierhandtücher und überquellende Mülleimer. Unabhängig davon, wer man ist sind und wo man lebt, gehen die Ergebnisse nur in wenigen Fällen auseinander.

© Getty ×

Die gute Nachricht: Studienbetreiber Excel Dryer - Hersteller berührungsloser Händetrockner - soll eine Lösung für das Hygieneproblem parat halten. William Gagnon, Betriebsleiter bei Excel Dryer, betont, dass der Einsatz von Papierhandtüchern vermieden werden sollte, um eine saubere Toilette zu gewährleisten. Ihm nach tragen besagte nicht nur zu größerer Hygiene bei, sondern helfen Unternehmen auch, unnötige Kosten zu sparen und umweltfreundlicher zu arbeiten.