Unfassbar: Hier schneite es tatsächlich Schokolade

Weil die Lindt-Fabrik im kleinen Schweizer Ort Olten einen Defekt hatte, prasselte Kakaopulver vom Himmel.

Für Schoko-Fans klingt es nach einem Traum, in Olten in der Schweiz wurde er tatsächlich Wirklichkeit: Es regnete Schokolade!

Klingt komisch, ist aber so. Der bizarre Grund dahinter ist ein Defekt in der Lüftungsanlage der ortsansässigen Lindt-und-Sprüngli-Fabrik. Das Problem entstand laut Unternehmen in der Lüftung einer Linie für geröstete Kakao-Nibs, also kleine Kakaobohnen-Stücke, wobei es "zu einem geringen Ausstoss von Kakao-Partikeln" kam, die durch den Wind an einen angrenzenden Parkplatz getragen wurden.

Das Foto des kakaobedeckten Autos ging schließlich in den Sozialen Medien um die Welt. Lindt & Sprüngli übernahm die Reinigungskosten des Wagens und betonte, dass die Partikel für den Menschen ungefährlich seien.