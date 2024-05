Unglaubliche Wiederkehr: Vermisster Mann nach 26 Jahren "verzaubert" gefunden!

Welch ein bizarres Ende einer 26-jährigen Odyssee: Omar B., der im Alter von 19 Jahren spurlos verschwand, wurde nun nur 200 Meter von seinem Zuhause entfernt in einem Heuhaufen gefunden. Er wurde damals von einem 61-Jährigen entführt. Der 46-jährige Mann litt offenbar an Wahnvorstellungen und glaubte, mit einem Zauber belegt zu sein. Er meinte, er glaubte, er konnte deshalb nicht um Hilfe rufen.#

An Algerian man who had been missing for 26 years has been found in his neighbor's house.



Omar B disappeared at the age of 19 during the Algerian Civil War in 1998, and his family assumed he had been kidnapped or killed.



