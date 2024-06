US-Wähler begegnen Trump-Urteil mit Schulterzucken

Was für ein Prozess?

Die US-Wähler zeigen sich weitgehend unbeeindruckt vom Sensationsurteil der Vorwoche, als Ex-Präsident Donald Trump im New Yorker Schweigegeld-Verfahren in allen 34 Anklagepunkten wegen Dokumenten-Fälschung nach der Zahlung von 130.000 Dollar an Pornostar Stormy Daniels schuldig gesprochen wurde.

Die US-Wähler zucken aber offenbar mit den Schultern, so jedenfalls eine aktuelle Umfrage des Emerson College. 46 Prozent unterstützen weiterhin den neuerlichen Präsidentschaftskandidaten Trump. Den gleichen Wert hatte er schon im April. Sein Rivale, Amtsinhaber Joe Biden, hat ein wenig aufgeholt: Er liegt nun nur mehr mit einem Prozentpunkt zurück.

Trump verdammte Prozess als Hexenjagd

Und: 40 Prozent der Wähler gaben an, dass der rund um die Welt hallende Schuldspruch keinerlei Einfluss auf ihre Kandidaten-Präferenz habe. Ein Drittel fand, dass es unwahrscheinlicher sei, dass sie dem Republikaner als jetzt verurteilten Straftäter ihre Stimme geben. Aber fast ebenso viele sagten, ihre Trump-Wahl sei wahrscheinlicher.

Damit scheint Trumps Taktik aufzugehen, den Prozess als politisch motivierte Hexenjagd anzuprangern.

Unter dem Strich, zumindest in dieser Erhebung, bleibt also alles beim Alten – das „Rückspiel“ zwischen Trump und Biden ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen. Die meisten Wähler blieben auch während und nach dem historischen Prozessdrama mit wüsten Sexdetails, einen Ex-Anwalt wie aus einem Mafiafilm im Zeugenstand und der kurzfristigen Räumung des Gerichtssaales in ihren Lagern: Demokraten finden die Verurteilung schwerwiegend, Republikaner klagen über einen unfairen Prozess.

Polarisierung vertieft sich

Aber immerhin: 40 Prozent der Wähler wollen, dass Trump hinter Gittern landet. Die politische Polarisierung der USA vertieft sich weiter…

In einer anderen Erhebung verteidigt Trump auch seine Führung in einem wichtigen „Schaukelstaat“: Er liegt in Georgia weiterhin bequem mit fünf Prozentpunkten vorne. (bah)