Biden trägt ein Trump-Kapperl

Bei einem Besuch im US-Bundesstaat Pennsylvania setzte sich US-Präsident Joe Biden (81) plötzlich ein Trump-Kapperl auf.

USA. US-Präsident Joe Biden setzte bei einem Besuch in Pennsylvania überraschend eine "Trump 2024"-Kappe auf. Die rote Cap gehört zur Wahlkampagne seines Rivalen Donald Trump, den Biden als Bedrohung für die Demokratie sieht. Ein Trump-Anhänger überredete ihn während eines Treffens mit Feuerwehrleuten in Shanksville, die Kappe im "Geiste der Einheit" zu tragen, so das Weiße Haus.

????BREAKING: Kamala did so bad in last night's debate, Joe Biden just put on a Trump hat. pic.twitter.com/OzgCRKIbKp — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024

Andrew Bates, stellvertretender Pressesprecher, erklärte, Biden habe als Geste zuvor einen Hut verschenkt und sei dann gebeten worden, die Trump-Cap aufzusetzen. Biden, der eine schwarze Cap trug, kam der Bitte nach.

Thanks for the support, Joe! pic.twitter.com/GeNDXWEHVi — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich schnell online, worauf das Trump-Team mit "Danke für die Unterstützung, Joe!" reagierte. Biden hatte am 21. Juli seine Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, nachdem Zweifel an seiner Fitness laut wurden, ausgelöst durch ein missglücktes TV-Duell mit Trump.