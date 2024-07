Clintons mit voller Unterstützung Harris bei Kandidatur

Bill Clinton nennt Donald Trump in seinem offiziellen Unterstützungsschreiben für Kamala Harris einen "Diktator", dessen mögliche zweite Amtszeit eine "Bedrohung" für die USA sei.

In einem offiziellen Statement verkündet Ex-Präsident Bill Clinton, das Vizepräsidentin Kamala Harris auf die volle Unterstützung von seiner Frau Hillary und ihm selbst zählen kann. Zuvor hob er zu einer Lobeshymne auf Joe Biden an.

"Präsident Biden hat seine außergewöhnliche Karriere mit einer Präsidentschaft gekrönt, die Amerika aus einer beispiellosen Pandemie befreit, Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, eine angeschlagene Wirtschaft wieder aufgebaut, unsere Demokratie gestärkt und unser Ansehen in der Welt wiederhergestellt hat. In jeder Hinsicht hat er den Auftrag unseres Gründers, eine vollkommenere Union aufzubauen, und sein eigenes erklärtes Ziel, die Seele unserer Nation wiederherzustellen, vorangebracht."

Und: "Wir schließen uns Millionen von Amerikanern an und danken Präsident Biden für alles, was er erreicht hat, indem er sich immer wieder für Amerika eingesetzt hat, wobei sein Nordstern immer das Beste für das Land war... Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit dem Präsidenten die Vizepräsidentin Harris zu unterstützen, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu fördern."

Heftige Kritik an Donald Trump

Hingegen ließ, neben all dem Lob an seinen Kollegen, kein gutes Haar an Gegenkandidat Trump, den wortwörtlich als "Diktator" bezeichnet:

"Wir haben viele Höhen und Tiefen durchlebt, aber nichts hat uns mehr Sorgen um unser Land gemacht als die Bedrohung durch eine zweite Amtszeit von Trump. Er hat versprochen, vom ersten Tag an ein Diktator zu sein, und die jüngste Entscheidung seines unterwürfigen Obersten Gerichtshofs wird ihn nicht nur dazu ermutigen, die Verfassung weiter auszuhöhlen. Jetzt ist es an der Zeit, Kamala Harris zu unterstützen und mit allem, was wir haben, für ihre Wahl zu kämpfen. Amerikas Zukunft hängt davon ab."