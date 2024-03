Donald Trump darf zur Vorwahl in Colorado antreten

Der US-Supreme-Court hat entschieden, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat und Ex-US-Präsident zur Vorwahl im Bundestaat Colorado antreten darf.

Der Oberste Gerichtshof hat ein Urteil über die Blockbuster-Anfechtung der Berechtigung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Teilnahme an der Vorwahl 2024 in Colorado gefällt. Es ging dabei vor allem um eine Bestimmung im 14. Zusatzartikel der US-Verfassung, die es bestimmten Beamten verbietet, erneut in der Regierung zu dienen, wenn sie an einem Aufstand teilgenommen haben.

Der Fall ist die wichtigste Wahlangelegenheit, mit der sich die Richter auseinandersetzen mussten, seit die Entscheidung Bush gegen Gore im Jahr 2000 die Präsidentschaft faktisch an George W. Bush übergab. Sollte der Oberste Gerichtshof letztendlich gegen Trump entscheiden, würde dies mit ziemlicher Sicherheit seinen Wahlkampf für eine weitere Amtszeit beenden.

Während der mündlichen Verhandlungen Anfang Februar signalisierte der Oberste Gerichtshof, dass er bereit sei, Trump zu unterstützen und die Anfechtung seiner Gegner, die darauf pochen, dass der Ex-Präsident wegen seiner Rolle bei der Attacke auf das Capitol am 6. Jänner 2021, nicht antreten dürfe, abzuwehren.