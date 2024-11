Elon Musk: Der große Gewinner der US-Wahl

Trump-Spender & Tesla-Chef gewinnt nach Wahl direkt 12 Milliarden Euro im Börsen-Hype – und viel Macht.

USA. Der kommende US-Präsident Donald Trump (78) lobte in seiner Siegesrede Elon Musk (53), den reichsten Menschen der Welt, als „Supergenie“ und sagte, „ein Star ist geboren“. Der Tesla- und Space-X-Chef hatte ihn mit vielen Millionen im Wahlkampf unterstützt – ein Einsatz, der sich direkt nach der Wahl in einem Börsen-Boom für seine Tesla-Aktien auszahlte. Die Aktie ist bereits um 20 % gestiegen. Schon in den ersten Stunden fuhr Musk einen Gewinn von mehr als 12 Milliarden Euro ein.

Sprachrohr von Trump. Im Wahlkampf war Musk auf Trump-Rallys aufgetreten. Und lobte ihn auf X, vormals Twitter, das er 2022 gekauft hatte. Dort verbreitete Musk unter seinen 203 Millionen Followern viele Falschmeldungen zu Kamala Harris und der Biden-Regierung – laut Experten war er damit effektiver als eine russische Desinformationskampagne.

Musk regiert vielleicht bald mächtige Behörde. Seit John D. Rockefeller hatte kein Industrieller so großen Einfluss auf die politische Landschaft der USA wie jetzt Elon Musk. Der profitiert von Trump auf viele Arten.

6 Punkte: So profitiert Musk von Trump-Sieg

Deregulierung: Trump will Vorschriften dort lockern, wo Musk investiert, etwa bei Krypto und künstlicher Intelligenz. Steuern: Trump verspricht Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen, wovon Musk und Tesla direkt profitieren. Regierungsposten für Musk: Trump plant, Musk eine Rolle in seiner Regierung zu geben, wohl als Leiter eines „Ministeriums für Regierungseffizienz“. So kann Musk Einfluss auf Behörden nehmen, die ihn kontrollieren (wie SEC und FTC), und unliebsame Beamte entlassen. Trumps geplante Zölle werden chinesische E-Auto-Hersteller vom US-Markt fernhalten und Teslas Position stärken. Die asiatischen Billigstromer böten weniger Konkurrenz. Gigantische Staatsaufträge für Space-X-Weltraum-Missionen, das Starlink-Satellitenprogramm und andere Musk-Unternehmen.

Die enge Verflechtung zwischen Politik und Big Tech könnte die demokratische Kontrolle erschweren. Während Musks Anhänger von einer Modernisierung der Verwaltung träumen, befürchten andere den Aufbau einer durch Technologie gestützten Parallelstruktur zur Demokratie. Fix ist: Musk ist Trumps wichtigster Unterstützer.