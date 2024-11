Ex-Kanzler Kurz: "Trump könnte ganz groß gewinnen"

Früherer ÖVP-Chef berichtet auf X, dass er seit 4 Uhr Früh Kommentare zur Wahl abgebe

Der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt sich auf einen Sieg des Republikaners Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl ein.

"Es wird langsam klarer und klarer: Donald Trump könnte diese Wahl ganz groß gewinnen", schrieb Kurz am Mittwoch in der Früh in einem englischsprachigen X-Post. Er postete ein Bild, das ihn vor Mikrofonen und Kameras zeigte mit dem Kommentar, dass er seit 4 Uhr Früh Kommentare zur Wahl abgebe.