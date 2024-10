Experte: Harris hat DIESEN entscheidenden Fehler gemacht

Den Demokraten droht am 5. November eine verheerende Wahlschlappe

12 Tage vor der US-Wahl liegt Donald Trump in fast allen Umfragen in Führung, manche Experten gehen sogar von einem echten Wahl-Beben zugunsten des Ex-Präsidenten aus. Die Demokraten geraten hingegen zunehmend in Panik, die Kritik an Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt stetig zu.

Für den Demoskopen Frank Luntz hat Harris im Wahlkampf einen entscheidenden Fehler gemacht: Die Demokratin hat die zwei entscheidenden Themen Migration und Inflation nur unzureichend angesprochen. „Es geht um Essen und Benzin, um Mieten und Gesundheitsversorgung. Darum kümmert sich Harris aber nicht“, so der Experte zur „Welt“. Harris habe nicht eingestanden, dass die Regierung Biden Fehler gemacht hat. „Das ist ein fundamentaler Fehler ihres Wahlkampfs“, so Luntz.

Laut aktuellen Umfragen steuert Trump auf einen klaren Wahl-Sieg hin © realclearpolling.com

"Abgrundtief schlecht"

Besonders im Wahlkampf-Finish sei Harris eingebrochen. „In den letzten 20 oder 30 Tagen ist sie abgrundtief schlecht geworden“, so die Knallhart-Analyse des Experten. In Umfragen schneidet Trump deshalb auch bei den wichtigsten Themen deutlich besser ab als seine Konkurrentin.

Luntz will sich dennoch nicht festlegen, wer die Wahl gewinnt. „Wer behauptet, er könne das Ergebnis vorhersagen, ist ein Idiot“, so der Demoskop. „Ich riskiere hier nicht meinen Ruf.“