Milliardär Donald Trump musste sein Vermögen offenlegen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump musste im Rahmen des Wahlkampfs seine Einkommensquellen offenlegen. Sein Vermögen wird auf knapp 4 Milliarden Dollar geschätzt.

Derzeit wird das Vermögen von US-Präsidentschafts-Kandidat Donald Trump auf etwa 3,8 Milliarden Dollar geschätzt. Ein Großteil seiner Einnahmen soll aus Golfclubs wie jenem in Mar-a-Lago in Florida stammen, der ihm einst 57 Millionen Dollar einbrachte. Auch mit anderen Grünanlagen, etwa in Bedminster und Turnberry, dürfte er ähnlich hohe Einnahmen erzielt haben.

Doch der amerikanische Milliardär baut nicht allein aufs Golfgeschäft. Einen bedeutenden Vermögenswert weist auch sein Medienunternehmen "Trump Media & Technology Group", Betreiber des sozialen Netzwerks "Truth Social", auf. Trump besitzt über 114 Millionen Aktien des Unternehmens, was ihm rund zwei Milliarden Dollar einbringt. Neben diesen sowie aus seinen Immobiliengeschäften bezieht er auch ganz ungewöhnliche Einnahmequellen, darunter eine signierte Bibel-Edition mit dem Titel "God bless the USA", Tantiemen aus seinem Buch "Letters to Trump" sowie NFT-Sammelkarten, die ihn als Superhelden und Farmer zeigen.

Trump investiert zudem in Kryptowährungen wie Ethereum. Auch limitierte Merchandise-Artikel wie goldene Sneaker und Parfüms zählen zu seinen Einnahmequellen. Trotz seines großen Vermögens soll Trump aber derzeit mit Schulden kämpfen - wie mit den 50 Millionen Dollar, die er der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft schuldet. Sein Vermögen kontrastiert stark zu dem von Kamala Harris, welches auf "nur" vier Millionen Dollar geschätzt wird.