Moo Deng: Baby-Hippo als Orakel für US-Wahl

Futter mit Botschaft? Instagram-Star Moo Deng hat sich entschieden!

Die kleine Zwergflusspferd-Dame Moo Deng avancierte nach ihrer Geburt vor knapp vier Monaten zum absoluten Social-Media-Star. Nun hat das Baby-Hippo im Khao Kheow Open Zoo in Thailand mit einem unkonventionellen Wahlvorschlag erneut für medialen Wirbel gesorgt. So kursiert dieser Tage ein Video im Netz, in dem sie zwischen zwei mit den Namen der US-Wahlkandidaten Trump und Harris versehenen Melonenkuchen wählt.

Das Ergebnis: Moo Deng entschied sich für den Trump-Kuchen! Ihre Entscheidung, den Trump-Kuchen zu verzehren, wird von manchen als politische Aussage interpretiert. Zum Beispiel zeigt ein Social-Media-Kommentar das Bild des Flusspferds mit dem Schriftzug „eat the rich“ („die Reichen essen“). Es ist eine Aussage, die subtile Kritik an Trumps Politik übt, und der etliche User Beifall spendeten.





Die Diskussion darüber, was Moo Deng mit ihrer Kuchenauswahl tatsächlich meint, nimmt immer mehr Fahrt auf. Einige Nutzer betonen, dass ihr Verhalten nicht nur eine Vorhersage für die Wahl sei, sondern auch eine Aussage gegen Donald Trump darstellt. Der kleine Star sorgt somit nicht nur für Lacher, sondern regt auch zum Nachdenken über die politische Situation an. Doch egal wie die Wahl am Ende ausgeht, die Internetgemeinde ist begeistert vom süßen Charme und der frechen Art Moo Dengs.