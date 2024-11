Prophet des Unheils: Hellseher warnt vor Zerfall der USA

Ein brasilianischer Hellseher, der den globalen Ausfall bei Microsoft vorausgesagt hatte, behauptet, die USA stünden am "Rand der Spaltung".

Der 38-jährige Athos Salomé, oft als „lebender Nostradamus“ bezeichnet, hatte in der Vergangenheit schon einige zutreffende Vorhersagen, darunter die Coronavirus-Pandemie und den Tod von Königin Elisabeth.

Während Donald Trump und Kamala Harris in einem der knappsten Präsidentschaftsrennen der Geschichte stehen, warnt Salomé vor einer „neuen Ära der Teilung“ in den USA. Sollte Trump die Wahl verlieren, prophezeit er eine „organisierte und systematische Reaktion“ von ihm und der Republikanischen Partei, falls der Ex-Präsident das Ergebnis nicht anerkennt, was zu einer „alarmierenden Eskalation der Spannungen“ führen könnte.

Widerstandbewegung

In einem exklusiven Interview erklärte Salomé, dass republikanische Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete eine strategische Widerstandsbewegung starten könnten. Trump werde eine Niederlage möglicherweise nicht akzeptieren und versuchen, das Ergebnis gerichtlich anzufechten. Dabei hofft er auf die Unterstützung des Supreme Courts, der eine Mehrheit republikanischer Richter habe.

Laut Salomé könnte die Partei Maßnahmen des neuen Präsidenten blockieren und damit den Grundstein für eine „institutionalisierte Spaltung“ der Gesellschaft legen.

Weitere Spaltung

Salomé warnt davor, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung die neue Regierung als „illegitim und korrupt“ betrachten könnte, was zu einer „Vertrauenskrise“ gegenüber amerikanischen Institutionen führen und die Bevölkerung weiter spalten würde.

Diese Entwicklung könnte in bestimmten Staaten zu Konflikten und zivilem Ungehorsam führen und eine Dezentralisierung einleiten, die das föderale System der USA infrage stellt. Die Einheit des Landes werde, so Salomé, letztlich von einem Anführer abhängig sein, der trotz Machtverlust einen tiefgreifenden Einfluss auf einen großen Teil der Bevölkerung ausübe.