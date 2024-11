So unterwandern Krypto-Milliardäre wie Elon Musk die US-Politik

Die Einflussnahme der Kryptowährungsindustrie auf die US-Politik ist enorm.

Die führenden Super-PACs der Kryptowährungsindustrie haben zuletzt rund 125 Millionen Euro in Kongresswahlen gesteckt. Ihr Ziel war es, eine neue Gesetzgebung zu fördern, die den Krypto-Sektor stärker ins US-Finanzsystem integriert. Zur Info: PACs ("Political Action Committees") sind Organisationen zum Sammeln von Spenden, die an bestimmte gesetzliche Regeln gebunden sind. Diese können seit 2010 mit sogenannten Super PACs "umgangen" werden, welche Spenden ohne eine Obergrenze eintreiben und ausgeben können.

Jetzt sind diese "neuen Geldgeber" fest entschlossen, die Art und Weise zu ändern, wie Washington ihr Business handhabt, so der Nachrichtensender "CNN". Besonders ins Auge stechen dabei die Engagements von Krypto-Milliardären wie Elon Musk, der mehr als 110 Millionen Euro in die "Wiederwahl" Donald Trumps investierte. Nun plant Trump, der in den letzten Jahren zum Krypto-Befürworter avancierte, den Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission (SEC) auszutauschen und den US-Kongress auf eine krypto-freundlichere Linie zu bringen.

Um ihren Einfluss in der neuen Kongress-Sitzung weiter auszubauen, drängt die Krypto-Industrie auf die Schaffung eines klaren regulatorischen Rahmens. Ein zentrales Anliegen ist dabei eben die Wahl eines SEC-Vorsitzenden, der sie bereitwillig unterstützt. Als potenzielle Kandidaten werden der ehemalige SEC-Kommissar Dan Gallagher oder Paul Atkins, Berater für digitale Assets, gehandelt. Überdies hoffen Krypto-Vertreter auf die Einführung eines "Krypto-Zaren" im Weißen Haus, der die Politik über mehrere Behörden hinweg koordinieren soll.

Scharfe Kritik von der Gegenseite

Die Gegenseite übt ob dieser Entwicklungen scharfe Kritik. So warnen Verbraucherorganisationen vor einem unzureichenden Schutz gegenüber den Konsumenten und sehen in den teils enorm hohen Ausgaben der Super PACs einen Versuch, die Politik zugunsten eines unsicheren Marktes zu beeinflussen - ohne für die Bevölkerung nachweisbare wirtschaftliche Vorteile zu bieten.