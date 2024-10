Tohuwabohu um Bill Clinton bei McDonald's

Ein unerwarteter Besuch von Ex-Präsident Bill Clinton sorgte für Verwirrung unter den Mitarbeitern einer McDonald's Filiale in Georgia, USA. Er machte sich gerade für den Wahlkampf der Vizepräsidentin Kamala Harris stark, als das Wirrwarr um seine Person startete. Einige Angestellte dachten, beim 78-Jährigen würde es sich um den amtierenden Präsidenten Joe Biden handeln - und nicht um Bill Clinton. Ein Videoclip, der diesen Moment festhielt, wurde via Twitter am Account "Kamala Wins" veröffentlicht.

BREAKING: Bull Clinton is at a McDonalds in Georgia encouraging voters to support Kamala Harris. It’s all hands on deck in the last couple of weeks. Retweet to make sure all Americans see this incredible moment. pic.twitter.com/JioZJjCHQe