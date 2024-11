Trump beansprucht Wahlsieg für sich

Der Republikaner Donald Trump hat den Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl für sich beansprucht.

Er bedanke sich bei der US-amerikanischen Bevölkerung für die Ehre, dass sie ihn gewählt habe, sagte er in einer Rede vor Anhängern am Mittwoch in Palm Beach . Er sprach von einem "politischen Sieg". Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte zuvor Trump ebenfalls zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt.

"Donald Trump ist jetzt unser designierter Präsident", sagte Johnson. Die Republikaner im Repräsentantenhaus stünden bereit, Trumps Agenda "America First" umzusetzen.