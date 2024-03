Trumps Team ruft zu einer Million Spenden auf

Beiträge zwischen 20 und 3.300 Dollar erwünscht, um die für Donald Trump erforderliche Sicherheitsleistung von 454 Millionen Dollar bei Gericht zu hinterlegen

Angesichts drohender Geldstrafen von gut einer halben Milliarde Dollar hat das Wahlkampfteam des US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump um eine Million Spenden seiner Anhänger gebeten. "Lasst eure dreckigen Hände vom Trump Tower!", hieß am Mittwoch in einer Botschaft an sie. Darin wird um Beiträge von 20 bis 3.300 Dollar gebeten. Zudem wird die New Yorker Staatsanwältin Letitia James beschuldigt, Trumps Immobilien beschlagnahmen zu wollen.

Das Vorgehen der Justiz sei Teil eines Versuchs der Demokraten von Präsident Joe Biden, die Wahlchancen des Republikaners zu schmälern. "Bevor der Tag vorbei ist, rufe ich eine Million Pro-Trump-Patrioten dazu auf, ihren Beitrag zu leisten und zu sagen: Stoppt die Hexenjagd gegen Präsident Trump!"

Trumps Anwälte hatten am Vortag erklärt, der Geschäftsmann sei bisher nicht in der Lage gewesen, die im New Yorker Betrugsprozess geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von gut 454 Millionen Dollar aufzubringen. Der Republikaner muss die Summe entweder selbst vorlegen oder eine Sicherheit vorweisen, um in Berufung gehen zu können und eine Beschlagnahme seines Eigentums zu verhindern. Die Demokratin James hat erklärt, dies zu tun, sollte er eine Frist bis zum kommenden Montag nicht einhalten. Vor einigen Tagen erbrachte Trump bereits eine Sicherheitsleistung über 96,1 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Verleumdungsverfahren der Schriftstellerin E. Jean Carroll. Trump hat in beiden Fällen alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Stellungnahmen von Biden und James lagen nicht vor. Es war zunächst unklar, ob Trump die Spenden verwenden könnte, um die Strafen zu zahlen. Zwar verbietet es das US-Recht, Wahlkampfgelder für persönliche Ausgaben zu verwenden. Allerdings konnte Trump Spendengelder für einige seiner Anwaltskosten verwenden mit der Begründung, seine Verteidigung sei wahlkampfbezogen. Die Präsidentenwahl findet Anfang November statt, Biden und Trump liegen in Umfragen faktisch gleichauf.