Umfrage-Guru sagt Wahl-Hammer voraus

Weniger als drei Wochen vor der Wahl hat sich das Umfrage-Ergebnis gedreht.

In 18 Tagen wird in den USA ein neuer Präsident gewählt und das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris könnte nicht spannender sein. Nachdem die Demokraten nach dem Rückzug von Präsident Biden das Momentum auf ihrer Seite hatten und in praktisch allen Umfragen vorne lagen, hat sich das Blatt nun wieder gedreht. Ex-Präsident Trump hat nun gute Chancen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen.



Für Umfrage-Guru Nate Silver ist es nun erstmals wieder wahrscheinlicher, dass Trump die Wahl gewinnt. Der Experte betont allerdings, dass das Rennen äußerst knapp und noch nichts entschieden ist. Das Momentum liegt derzeit aber klar auf der Seite der Republikaner.

© natesilver.net/ ×

Trump in Swing States vorne

Obwohl Harris bei landesweiten Umfragen (beim sogenannten Popular Vote) weiterhin in Führung liegt, hat sie Trump in den entscheidenden Swing States überholt.

Derzeit liegen die Republikaner in allen 7 Battleground States vorne. Damit würde Trump die erforderlichen 270 Wahlleute (Electoral College) erreichen und ins Weiße Haus einziehen.

© realclearpolling.com ×

Allerdings ist der Vorsprung gering und Harris könnte den ein oder anderen entscheidenden Swing State noch drehen. Eine spannende Wahlnacht am 5. November ist jedenfalls garantiert.