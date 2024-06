USA erwarten russische Militärmanöver in der Karibik

Inmitten der Spannungen seit der umfassenden, russischen Invasion in der Ukraine wird Russland laut den USA Militärmanöver in der Karibik abhalten.

"Im Rahmen der regelmäßigen russischen Militärübungen erwarten wir, dass Russland in diesem Sommer verstärkte Marine- und Luftwaffenübungen in der Nähe der Vereinigten Staaten durchführen wird. Diese Aktivitäten werden in einer globalen russischen Marineübung im Herbst gipfeln", sagte ein US-Regierungsvertreter Reportern.

Die Übungen würden als Teil der routinemäßigen Marineaktivitäten angesehen, und die USA seien nicht besorgt über die russischen Manöver, die keine direkte Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellten. "Hier geht es darum, dass Russland zeigt, dass es immer noch in der Lage ist, eine gewisse globale Machtprojektion zu erreichen." Dennoch werde die US-Marine die Übungen beobachten.