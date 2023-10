USA und Iran kurz vor dem Krieg? Experten warnen

Am Montag griff eine dem Iran zugeordnete Terror-Gruppe mit Namen "Islamischer Widerstand im Irak" drei US-Basen in Ost-Syrien an.

Kurz nachdem die USA angekündigt hatten zahlreiche weitere Waffen, wie etwa eine Flugzeugträger-Kampfgruppe, in den Nahen Osten zu verlegen, hat der Iran seine Angriffe auf US-Interessen in der Region weiter verschärft. So griff etwa eine dem Iran zugeordnete Terror-Gruppe mit Namen "Islamischer Widerstand im Irak" drei US-Basen in Ost-Syrien an.

Außerdem verschärfte die ebenfalls vom Iran kontrollierte Terror-Gruppe Hisbollah ihre Angriffe aus dem Süden des Libanon in Richtung Israel. Die Angriffe zeigen, dass der Iran den Kampf gegen Israel und die USA in der Region verschärfen wollen.

Wie wahrscheinlich ist ein Krieg zwischen Iran und USA?

Wie wahrscheinlich ein großer Krieg zwischen dem Iran und den USA sei, beantwortet der israelische Militärexperte Michael Horowitz von der Nahost-Denkfabrik "Le Beck International" gegenüber "Bild" wie folgt: "Die Verlegung militärischer Mittel in den Nahen Osten kann sowohl als Präventivmaßnahme als auch als Vorbereitung auf einen regionalen Krieg mit dem Iran angesehen werden. Die USA wollen keinen Krieg mit dem Iran führen, aber so wie sich die Dinge entwickeln, könnte es zwingend notwendig werden."

Denn die US-Regierung und ihre Armee sei immer häufiger "in einer Situation, in der sie auf einen Angriff eines iranischen Stellvertreters reagieren müssen, was wiederum zu einem größeren bewaffneten Konflikt führen könnte", so der Experte. Allerdings glaubt Horowitz auch, dass der Iran, indem er sich die USA rhetorisch und militärisch als Gegner zurechtlegt, eben keinen großen Krieg lostreten will.

Teheran hoffe, so die Theorie des Experten, "dass Biden auf die Stellvertreterangriffe der Hisbollah und anderer iranischen Stellvertretermilizen weniger unvorhersehbar reagiert als die extrem unter Druck stehende und angesichts der Bilder von der Hamas abgeschlachteter Kinder hochgradig emotionalisierte israelische Regierung."