China sei das einzige Land, dass die USA langfristig herausfordern kann.

Seit Februar dieses Jahres führt Russland einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine. Dennoch sehen die USA nicht Moskau, sondern China als größte Bedrohung. Dies sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag bei der Präsentation der neuen Militärstrategie.

Putin nur akute Bedrohung

Russland sei zwar eine „akute Bedrohung“, könne anders als China die USA aber nicht auf lange Sicht systematisch herausfordern, so Austin. „Aber die russische Aggression ist eine direkte und scharfe Bedrohung unserer Interessen und Werte“, erklärt der Verteidigungsminister weiter. China hingegen sei das einzige Land, das „sowohl die internationale Ordnung umbauen will als auch zunehmend die Kraft dafür hat“.

Zum Einsatz amerikanischer Atomwaffen heißt es in der Strategie, dass man dafür weiterhin eine sehr hohe Schwelle setzt. Es ist aber nicht festgeschrieben, dass eine Atombombe nur als Antwort auf einen nuklearen Angriff verwendet werden soll.

Austin richtete bei der Präsentation auch deutliche Worte an Nordkorea. Der Einsatz von Atomwaffen würde „das Ende des Regimes“ von Kim Yong-un bedeuten. „Es gibt kein Szenario, in dem das Regime von Kim Atomwaffen einsetzen und überleben könnte“, so der US-Minister.