Versunkenes Dorf taucht wieder auf

Seit mehr als 70 Jahren ist ein Dorf im italienischen Reschensee verschwunden. Nun taucht es wieder auf.

Normalerweise sieht man vom italienischen Dorf Curon, nur die Kirchturmspitze, doch nun endet sich dieses Bild. Erstmals seit 71 Jahren hat man das gesamte Wasser aus dem See abgelassen, wie Thomas Punter vom Tourismusverein Reschensee bestätigte. „Grund für das Ablassen des Wassers waren Reparaturarbeiten am Kanal des Stausees, der vom Staudamm wegführt in Richtung Kraftwerk“, sagt Punter. Mit dem Ablassen des Wassers sei bereits vor drei Monaten begonnen worden und die Instandhaltungsarbeiten seien inzwischen so gut wie abgeschlossen.

Touristenattraktion

Tatsächlich kamen in den vergangenen Wochen zahlreiche Menschen, um das versunkene Dorf zu sehen, sagt Thomas Punter. „Viele denken allerdings, dass man hier tatsächlich noch richtige Häuser sehen kann, aber das ist nicht der Fall, weil damals alles gesprengt wurde. Wenn man was sieht, dann eher Böden, Grundmauern, Treppen und Keller.“