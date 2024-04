Video zeigt, wie israelischer Jet Iran-Drohne abwehrt

Mehr als 300 todbringende Geschosse feuerte der Iran in der Nacht auf Sonntag auf Israel ab. Darunter mehr als 120 ballistischen Raketen, rund 170 Drohnen und mehr als 30 Marschflugkörper. Zeitgleich feuerten die Hisbollah-Milizen im Libanon Raketen auf die von Israel besetzten Golanhöhen ab. Vom Süden aus feuerten die Huthi-Rebellen Raketen.

Von den Geschossen wurden rund 99 % von Israel und seinen Verbündeten abgefangen. Im Einsatz waren unter anderem israelische und britische Kampfjets. Viele Geschoße wurden auch von der US-Armee abgefangen, die unter anderem im Irak präsent ist. Die israelische Armee veröffentlichte auf X Video, die den Einsatz israelischer JEts zeigen.

This is what a 99% interception rate looks like. Operational footage from the Aerial Defense System protecting the Israeli airspace: pic.twitter.com/eAwcUPUDw2

Ein weiteres Video zeigt den Einsatz des "Iron Domes"

A Sa'ar 6-class corvette successfully intercepted a UAV that approached Israeli territory from the southeast using the "C-Dome" Defense System earlier this evening.



Watch the defense system's second operational interception within a week: pic.twitter.com/uTl7i5aAgg