Vier Tote bei Schießerei am Traumstrand

Bei einer Schießerei an einem mexikanischen Strand im beliebten Urlaubsort Cancún sind vier Menschen getötet worden.

Die Behörden nahmen zwei Verdächtige fest, die "offenbar in Drogenhandel verwickelt waren", sagte ein Behördensprecher des Bundesstaats Quintana Roo am Montag (Ortszeit).

Mexiko erlebt seit Jahren eine Welle der Gewalt. Seit die Regierung im Dezember 2006 einen umstrittenen militärischen Anti-Drogen-Einsatz gestartet hatte, wurden in dem Land mehr als 300.000 Morde verzeichnet. Quintana Roo gilt als sicherer als viele andere Teile Mexikos. Doch auch dort verschärfte sich die Sicherheitslage nach Morden in den beliebten Ferienorten Cancún und Tulum in den vergangenen Jahren.