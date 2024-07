Von Strömung mitgerissen: Labrador Ziggy schwamm fünf Stunden durch die Adria

Ein Bootsausflug in der italienischen Adria entwickelte sich für den achtjährigen Labrador Ziggy und seine Besitzer zu einem nervenaufreibenden Abenteuer.

Nachdem Ziggy von einer starken Strömung mitgerissen wurde, schwamm der Hund ganze fünf Stunden durch das offene Meer, bevor er schließlich sicher an Land kam.

© Lidorobenon/ROPI

Familie Ceccon macht oft Urlaub auf Pellestrina in der Lagune von Venedig, Ziggy immer mit dabei.

Ziggy trotzt den Strömungen

Venedig, Italien. Marinella und Marco Ceccon, ein italienisches Paar, das regelmäßig Urlaub auf der Insel Pellestrina in der Lagune von Venedig macht, waren am 6. Juli 2024 mit ihrem Hund Ziggy unterwegs. Während des Ausflugs, der sie mehr als sechs Kilometer von der Küste entfernt führte, wurde Ziggy plötzlich von den Strömungen erfasst. Marco Ceccon schilderte der italienischen Zeitung today.it die dramatischen Momente: „Trotz aller Bemühungen konnte ich mich nicht an Ziggy festhalten und die Strömung riss ihn weg. Wir verloren ihn aus den Augen und waren verzweifelt.“

© Lidorobenon/ROPI

Ziggy schwamm in fünf Stunden fast sechs Kilometer durchs Meer.

Unterstützung aus der Gemeinschaft

Verzweifelt startete Marco Ceccon einen Hilferuf in einer örtlichen Facebook-Gruppe mit über 23.000 Mitgliedern. „Mein Labrador ist vor Alberoni verschwunden. Wegen der Strömung und des Windes haben wir ihn verloren“, schrieb er. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell, und Hunderte von Menschen beteiligten sich an der Suche, indem sie die Nachricht teilten und Tipps in den Kommentarspalten hinterließen.

Eine glückliches Ende: Ziggy gerettet

Die Erlösung kam fünf Stunden später durch eine Nachricht auf Facebook. Eine Urlauberin hatte den erschöpften Labrador am Strand von San Pietro gefunden. Sie nahm Ziggy mit auf ihr Hotelzimmer, versorgte ihn mit Wasser und Futter und brachte ihn schließlich zu seinen überglücklichen Besitzern zurück. „Dank der Unterstützung aller haben wir ihn erschöpft, aber lebend gefunden“, schrieb Marco Ceccon unter seinen Post. „Er verbrachte viele Stunden allein im Meer, doch das Glück war auf seiner Seite.“

Ein mutiger Hund kehrt zurück

Trotz der Strapazen zeigte sich Ziggy schnell wieder unbeeindruckt. Bereits am nächsten Tag sprang er erneut ins Meer und genoss das Wasser, als wäre nichts geschehen. Ziggy bewies, dass er ein echter Überlebenskünstler ist und eine beeindruckende Widerstandskraft besitzt.