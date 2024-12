Vucic stellt Veröffentlichung der Bahnhofsdokumentation in Aussicht

Es ist ein Versuch Vucics, den Studentenprotesten ein Ende zu setzen.

In einem klaren Versuch, den sich seit Tagen ausweitenden Studentenprotesten ein Ende zu setzen, hat Serbiens Präsident Aleksandar Vucic am Mittwochabend die Veröffentlichung der gesamten Dokumentation über die Renovierung des Bahnhofsgebäudes in Novi Sad versprochen. Diese werde schon am Donnerstag auf das Portal der Regierung postiert werden, versprach Vucic bei einer Pressekonferenz.

Seine Ankündigung erfolgte nur wenige Stunden, nachdem Premier Milos Vucevic meinte, dass sich die Dokumentation bei der Staatsanwaltschaft befinde, weshalb sie auch nicht publik gemacht werden könnte. Beim Einsturz des Bahnhofvordaches waren am 1. November 15 Personen ums Leben gekommen, zwei überlebten den Unfall. Das 1964 errichtete Bahnhofsgebäude war nach fast vierjährigen Renovierung erst im Juli wiedereröffnet worden.

Vucic versprach heute auch Erhöhung von Finanzmitteln für die staatlichen Universitäten. Er meinte auch, dass somit alle Studentenforderungen erfüllt worden seien. In den seit Tagen anhaltenden Protesten, die durch den Unfall von Novi Sad ausgelöst wurden, werden von Studenten derzeit rund 40 Fakultäten in Belgrad, Novi Sad, Nis und Kragujevac blockiert. Vielerorts haben Studenten auch die Unterstützung von ihren Professoren erhalten.