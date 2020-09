Als am Weg von Kairo nach London die Wehen der Frau einsetzten, entschied sich der Pilot für eine Notlandung in Bayern. Doch das Baby wollte nicht so lange warten.

Es war ein wahrlich trubulenter Flug. Am Weg von Kairo nach London setzten bei einer 18-jährigen Passagierin plötzlich die Wehen ein. Um der Frau so schnell wie möglich medizinische Hilfe zukommen zu lassen, entschied sich der Pilot für eine Notlandung in München. Doch das Baby wollte wohl nicht so lange warten. Noch während des Landeanflugs auf den Flughafen, kam der Säugling zur Welt. Das berichtet die "Abendzeitung": Die frischgebackene Mama wurde samt Tochter vorsorglich ins Spital gebracht. Die bayrische Bundespolizei berichtete über den kuriosen Vorfall auf Twitter. "Der moderne Storch lässt liefern", scherzten sie dazu.